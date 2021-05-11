Еврейский музей Вены отметил вклад Халдея в сохранение памяти об освобождении Австрии

ВЕНА, 11 мая. /ТАСС/. Военный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей (1917-1997) запечатлел важные для памяти свидетельства об освобождении Австрии от нацизма Красной армией в 1945 году. Выставка его фотографий в Вене послужит просвещению молодого поколения австрийцев. Об этом заявила ТАСС во вторник директор Еврейского музея Вены Даниэлле Спера на пресс-показе экспозиции "Евгений Халдей. Фотограф освобождения". Выставка работ фотографа еврейского происхождения в венском музее официально открывается 12 мая и продлится до 1 ноября.

Километры пленки и тысячи дней. Жизнь и работа фотографа Евгения Халдея Рассказываем об одном из самых знаменитых фотокорреспондентов ТАСС

Как рассказала директор, Еврейский музей Вены изначально собирался показать выставку фотографий Халдея в 2020 году в честь 75-летия освобождения Австрии от нацизма, но был вынужден перенести ее на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

"Евгений Халдей был очень особенным фотографом и особенным очевидцем войны. Он в качестве фотографа ТАСС сопровождал Красную армию во время ее боев за Вену, задокументировал своими снимками Венскую наступательную операцию. Ступив с красноармейцами на австрийскую территорию, Халдей видел происходящее своими глазами", - отметила Спера.

"Благодаря Евгению Халдею у нас есть колоссальные свидетельства об очень важных для Австрии событиях. Ведь это было освобождение Австрии, освобождение Вены. Мы хотим донести это теперь до молодых людей", - подчеркнула директор Еврейского музея Вены.

Вену освободила Красная армия

По словам директора музея, современное поколение молодежи, возможно, сегодня даже и не знает, что западные союзники ступили на австрийскую землю только спустя четыре недели после прихода советских войск. "Это значит, что именно советская армия освободила Вену. На это необходимо обращать внимание", - призналась Спера.

Она пояснила, что людям чрезвычайно важно показать исторические документальные фотографии об освобождении Вены: как выглядел город, что видели сами советские солдаты. "Например, они видели результат самоубийства высокопоставленных нацистов и их семей в городском парке, где были найдены тела людей на лавочках. Это шокирующие фотографии. Но это очень важные документы о важных часах жизни новой Австрии, которые запечатлел Евгений Халдей", - сказала собеседница агентства.

Директор музея также констатировала, что молодые люди в Австрии сегодня с трудом могут знать о тех событиях. "Это ушло из памяти. Поэтому важно, чтобы старшее поколение передало это новому поколению. Это показывает, насколько хрупким может быть мир, - отметила она. - Ведь мы сейчас живем в счастливое время, потому что с тех пор у нас не было войны в Австрии. Необходимо наглядно показать и усвоить, что мы должны быть благодарны тому, что можем жить в мире".

Уникальная выставка в Вене

Выставка "Евгений Халдей. Фотограф освобождения" в Еврейском музее Вены объединила военно-исторические работы Халдея, вошедшего в Вену с Красной армией в качестве официального военного корреспондента во время освобождения от нацистов весной 1945 года. В экспозиции представлены уникальные кадры: уличные бои, разрушенные здания, красноармейцы и городские жители, моменты последующей гражданской жизни.

Халдей был единственным в советской фотожурналистике военным фотокорреспондентом, в архиве которого Великая Отечественная война представлена с первого и до последнего дня. В качестве фотокорреспондента ТАСС он вместе с советской армией побывал на многих фронтах. В наши дни работы Халдея являются классикой советской фотожурналистики. Они вошли в коллекции самых известных музеев и фотогалерей мира.

Освобождение Вены

Вена была полностью освобождена от нацистов 13 апреля 1945 года советскими войсками. Весной 1945 года в боях за освобождение австрийской столицы от нацизма погибли около 14 тыс. советских солдат и офицеров.

Значительную часть исторических построек Вены удалось сохранить благодаря тому, что войска отвоевывали город дом за домом. До прихода советских солдат промышленные предприятия и инфраструктурные объекты в пригородах Вены подвергались периодическим бомбардировкам авиацией США, которая иногда сбрасывала бомбы и на сам город.