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Стрельба в школе в Казани

Глава МИД Швеции выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани

В результате происшествия погибли девять человек

СТОКГОЛЬМ, 11 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани, повлекшей за собой человеческие жертвы. Об этом глава ведомства написала во вторник на своей странице в Twitter.

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"Я была крайне опечалена ужасающим известием о стрельбе в школе в Казани, в результате которой несколько детей и учительница погибли, другие получили ранения. Я скорблю вместе с друзьями и семьями жертв", - отметила министр.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, еще 21 ранен. Нападавший задержан.

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ШвецияРоссияСтрельба в школе в Казани
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