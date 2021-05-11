Глава МИД Швеции выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани

СТОКГОЛЬМ, 11 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани, повлекшей за собой человеческие жертвы. Об этом глава ведомства написала во вторник на своей странице в Twitter .

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Я была крайне опечалена ужасающим известием о стрельбе в школе в Казани, в результате которой несколько детей и учительница погибли, другие получили ранения. Я скорблю вместе с друзьями и семьями жертв", - отметила министр.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, еще 21 ранен. Нападавший задержан.