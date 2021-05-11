Мезенцев выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Казани

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в телеграмме президенту Татарстана Рустаму Минниханову выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в 175-й школе Казани. <…> Прошу вас выразить самое искреннее сочувствие родителям, потерявшим своих детей, членам семей, которых коснулось это горе. Скорбим вместе с вами, с народом Татарстана, с семьями жертв трагедии", - говорится в телеграмме, поступившей в распоряжение ТАСС.

"Трудно подобрать слова, которые выражают наш гнев содеянным бесчеловечным преступлением. Низость, беззаконие, до которого опустились нелюди, запредельны", - отметил госсекретарь Союзного государства.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек - семеро детей, учительница и сотрудница школы, еще 21 человек ранен. Нападавший задержан.