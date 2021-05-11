В Британии проведут расследование действий правительства при борьбе с пандемией

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Независимая комиссия проведет расследование эффективности действий правительства Великобритании в период борьбы с пандемией коронавируса. Об этом во вторник заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в парламенте перед депутатами.

"Я считаю необходимым провести полное, тщательное и открытое расследование [действий правительства] во время пандемии коронавируса. Это должно произойти в эту парламентскую сессию", - отметил глава британского правительства, отвечая на соответствующий вопрос лидера оппозиционной партии "Либеральные демократы" Эда Дейви. Такое заявление Джонсон сделал в день открытия новой сессии парламента, которая, как показывает практика, должна завершиться примерно через год.

Проведения расследования действий правительства консерваторов во время пандемии коронавируса требовали практически все представленные в парламенте Великобритании оппозиционные партии, в том числе лейбористы во главе с Киром Стармером. Он неоднократно обращал внимание на непоследовательность Джонсона в вопросе введения карантина в прошлом году.

Впервые максимально строгие коронавирусные ограничения были приняты в королевстве в конце марта 2020 года и были смягчены в июне. Во время второй волны пандемии осенью власти сделали ставку на региональный подход: вся Англия была условно разбита на три группы в зависимости от показателей инфицирования. Однако спустя несколько недель на фоне роста заболеваемости правительство Джонсона пошло в ноябре на введение второго общенационального карантина, который завершился 2 декабря.

Затем власти вернулись к многоступенчатой территориальной системе ограничений, но после обнаружения британского штамма коронавируса с 6 января ввели третий локдаун. Эти меры начали частично ослаблять 8 марта. По словам Стармера, отсутствие четкого правительственного плана стало причиной большого числа летальных исходов в королевстве.

Показатели инфицирования и темпы вакцинации

В общей сложности с начала пандемии в Великобритании умерли 127,6 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти заболевание упоминается у 151,5 тыс. жителей, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,43 млн.

В то же время правительство Великобритании было весьма эффективно в вопросе вакцинации населения. С 8 декабря прошлого года первую дозу вакцины получили уже более 35,4 млн человек (более 53% населения королевства), а обе дозы - 17,8 млн пациентов (26% всех жителей). Британские власти приняли решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей.