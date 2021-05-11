В Коми разрешили проводить спортивные мероприятия

СЫКТЫВКАР, 11 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми разрешили проводить любые спортивные мероприятия на территории региона при соблюдении противоэпидемических условий, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Сегодня, 11 мая, глава Республики Коми Владимир Уйба внес ряд изменений в указ о введении режима повышенной готовности. С 12 мая на территории Коми разрешено проводить любые спортивные мероприятия при строгом соблюдении противоэпидемических условий", - говорится в сообщении.

В частности, у спортсменов и сопровождающих их лиц должны быть отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, взятые не ранее чем за три дня до приезда на соревнования или тренировки в Коми.

На 11 мая в Коми подтверждено 43 555 заразившихся коронавирусом, в том числе за сутки - 23 случая. Выздоровели 42 284 человека, умер 921. Режим повышенной готовности был продлен в регионе до конца мая, запрещены массовые мероприятия, ночные клубы и дискотеки.