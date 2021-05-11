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Стрельба в школе в Казани

Врачи проведут подомовой обход учеников школы в Казани

Они определят, нужна ли детям помощь и при необходимости окажут ее

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Участковые врачи посетят на дому учеников школы в Казани, где произошла стрельба, чтобы определить, нужна ли им какая-либо помощь. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник.

"Необходимо сейчас обеспечить подомовой обход тех детей, которые в школе учились, потому что есть понимание, что после трагедии у кого-то могут возникнуть вопросы, может, психологическая помощь понадобится. Подомовой обход будут делать участковые врачи поликлиник для того, чтобы в случае необходимости оказать всю помощь", - сказала Галимова.

По данным государственной информационной системы электронного образования Татарстана, в школе №175, которая была основана в 2006 году, обучаются 1 049 человек, работают 57 педагогов.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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