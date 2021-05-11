Поисковики в ходе "Вахты памяти" под Псковом подняли из земли останки 97 красноармейцев

ПСКОВ, 11 мая. /ТАСС/. Поисковики на территории Себежского района Псковской области в ходе экспедиции "Вахта памяти", участие в которой приняли более 300 человек из разных регионов России, подняли из земли останки 97 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил во вторник командир поискового отряда "Забытый батальон" Владимир Бумаков.

"Недели сильных дождей здорово осложнили поисковую работу, но не было ни одного дня, чтобы наши поисковики оставались на базе и не уходили в поля бывших сражений. Итог - 97 поднятых бойцов. Для того, чтобы поднять часть из них, поисковикам приходилось часами вычерпывать воду из раскопов и нащупывать в холодной грязи останки наших бойцов", - написал Бумаков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Бумакова, останки солдат были захоронены на Братском воинском кладбище в деревне Старицы. "К сожалению, все поднятые бойцы остаются для нас неизвестными солдатами. Неизвестными, но не забытыми. Их жертва и подвиг навечно останутся в памяти нации и народов Отечества", - написал Бумаков.

О поисковиках

Одним из главных организаторов "Вахты памяти" в Псковской области выступает "След пантеры" - это крупнейшая поисковая организация региона. За 25 лет существования члены военно-патриотической поисковой общественной организации подняли и перезахоронили более 17 тыс. советских воинов, установили имена более 1 тыс. бойцов. Ежегодно на территории Псковской области "След пантеры" проводит областные и молодежные экспедиции "Вахта памяти" с участием поисковых отрядов России, Латвии, Белоруссии и Казахстана.

Участники поискового движения региона также поднимают из земли технику времен Великой Отечественной войны. На данный момент 13 танков и одна немецкая самоходная установка, поднятые в Псковской области, уже стали экспонатами Музея Победы на Поклонной горе, Музея бронетанковой техники и вооружения в подмосковной Кубинке.

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовало несколько концентрационных лагерей. А в районе города Остров проходило оборонительное укрепление немецких войск - "Линия пантеры".

Прошлым летом СК РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения граждан под Псковом, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории нацистского концентрационного лагеря Моглино. По данным пресс-службы администрации региона, в результате раскопок прошлым летом в районе деревень Моглино, Глоты, Андрохново, а также в районе Салотопки поисковиками 2-й поисковой роты 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны РФ были найдены и затем эксгумированы останки 188 человек.