В Карачаево-Черкесии в честь праздника Ураза-байрам объявили выходной день

ЧЕРКЕССК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) объявили 13 мая выходным днем в честь празднования Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан), говорится в опубликованном во вторник указе главы региона Рашида Темрезова.

В 2021 году Рамадан наступил с заходом солнца 12 апреля, об окончании месяца и наступлении праздника Ураза-байрам будет свидетельствовать новолуние.

"Постановляю объявить 13 мая 2021 года - праздник разговения Ид аль-фитр (Ураза-Байрам) - нерабочим днем. Предоставить органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих", - говорится в документе.

Отмечается, что работа 13 мая будет компенсирована предоставлением другого дня отдыха.

Пост в Рамадан считается одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием). В этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время суток от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого - усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран.