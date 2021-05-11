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Стрельба в школе в Казани

Слуцкий: российский фонд мира направит помощь в Казань на медицинские нужды

Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что сегодня необходимо, прежде всего, оказать поддержку семьям жертв

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российский фонд мира принял решение направить финансовую помощь в Казань на медицинские нужды в связи с трагедией в школе № 175. Об этом в своем Telegram-канале во вторник сообщил глава фонда, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Российский фонд мира принял решение направить финансовую помощь в Казань на медицинские и другие нужды", - написал он.

"Сегодня наш долг, прежде всего, оказать поддержку семьям жертв", - подчеркнул глава фонда.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, 21 был ранен. Нападавший задержан.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичСтрельба в школе в Казани
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