СК проконтролирует обеспечение жильем семьи с тяжелобольным ребенком в Тульской области

ТУЛА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК проверку из-за отказа местных властей предоставить жилье семье с ребенком с инвалидностью в городе Кимовске Тульской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В городе Кимовск семье, воспитывающей ребенка-инвалида, администрацией муниципального образования отказано в предоставлении жилья. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тульской области организована доследственная проверка. Указанную ситуацию Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что сейчас проверка проводится в отношении чиновников местной администрации, при наличии оснований их привлекут к ответственности по статье 293 УК РФ ("Халатность").

По предварительным данным, семья, где воспитывается ребенок с инвалидностью, имеет право на получение дополнительной жилплощади. Ранее проверку ситуации провела прокуратура Тульской области. Было установлено, что администрация Кимовского района с нарушением требований законодательства рассмотрела соответствующее заявление от семьи.