Посольства стран Европы в России выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Посольства ряда европейских стран в Москве соболезнуют в связи с нападением во вторник на одну из школ Казани, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Об этом говорится в размещенных в социальных сетях сообщениях диппредставительств.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Глубоко шокированы нападением на школу в Казани. Это ужасная трагедия. Выражаем свои самые глубокие соболезнования родственникам и близким жертв", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении литовского посольства.

С пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим в свою очередь обратился посол Словакии в РФ Любомир Регак. "Из Словакии глубокие соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской гимназии 175. Быстрого восстановления раненым!", - написал дипломат на странице в Twitter.

Соболезнования выразило и посольство Швеции. "Ужасная трагедия сегодня случилась в Казани. Наши соболезнования семьям погибших и пострадавших", - говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook. Искренние соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Казани выразило и диппредставительство Норвегии. "Мы мысленно со всеми детьми, семьями и сотрудниками школы 175 и скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Посольство Италии в Москве также опубликовало запись в Twitter со словами соболезнований "семьям, чьи близкие пострадали в трагическом эпизоде чудовищной жестокости, произошедшим сегодня в Казани, и присоединяется к молитвам о скорейшем выздоровлении многочисленных пострадавших".