Президент Молдавии выразила соболезнования народу России в связи с трагедией в Казани

КИШИНЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования и передала слова поддержки пострадавшим в результате стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации главы республики.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Мы глубоко опечалены трагедией, которая произошла сегодня в школе Казани, столицы Республики Татарстан. Выражаем свою поддержку всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии и приносим самые искренние соболезнования всему народу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Жители молдавской столицы во второй половине дня начали приносить цветы к российскому посольству из-за трагедии в казанской школе, на постаменте у входа в здание зажгли свечи в память о погибших, разместили плакаты "Казань, мы с тобой".

В свою очередь лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский назвал происшествие в Казани бесчеловечным преступлением, которое не укладывается в рамки понимания, не поддается оценке. "Соболезную всем, кто потерял родных, близких, товарищей. Приднестровцы разделяют с вами боль невосполнимой утраты. Всем, кто борется за жизнь, - скорейшего выздоровления, физических и душевных сил пережить произошедшее", - написал он в телеграм-канале.

Соболезнования родным и близким погибших выразила председатель парламента Зинаида Гречаный, лидер крупнейшей Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон, который вместе с коллегами возложил цветы у стен посольства.