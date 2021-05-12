Российские военные доставили генератор детскому дому в сирийской Латакии

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 12 мая. /ТАСС/. Военнослужащие из российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили в детский дом испытывающей энергодефицит сирийской Латакии генератор, телевизор и гуманитарную помощь - продукты и мягкие игрушки, сообщил журналистам заместитель командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

"Два месяца назад у нас побывала в гостях делегация из заполярного города Североморска и Красногорска Московской области. Посмотрели, что нужно детскому дому. Самый главный подарок - это генератор, поскольку половину подарков невозможно использовать без него. Я уверен, что это не разовая акция, а долговременное сотрудничество России и Сирии", - сказал Курочкин.

Руководитель департамента социальной политики Латакии Мухаммед Фуаз рассказал, что в городе регулярно возникают проблемы с электроэнергией. Благодаря генератору воспитанники детского дома смогут и в вечернее время посещать кружки и секции.

"В начале войны в нашем детском доме было много детей из Алеппо и Идлиба, сейчас благодаря российской армии стало спокойнее и многие уехали в свои провинции. Дети, которые сейчас здесь находятся, в основном из Латакии", - рассказал Фуаз.

Подарки детям

12-летний воспитанник Аза Закария рассказал, что "с мамой и тетей убежал из Алеппо, когда там началась война". "Мой отец погиб после обстрела, а нам удалось спастись. Но мама бросила меня, она вышла замуж за другого мужчину и уехала. Тетя меня сюда и привела, с тех самых пор я живу здесь", - рассказал он.

Его ровесник Мухаммед Катрун рассказал, что живет в детдоме вместе с младшей сестрой, поскольку мама не может в одиночку прокормить всю семью. "Мы с мамой и двумя сестрами переехали в Латакию из Дамаска, когда там было очень опасно. Папа здесь погиб, он был военным, его отправили сюда в 2016 году. Одна из сестер уже не живет в детском доме, она выросла", - рассказал воспитанник.

Воспитательница Саусан Сабуни отмечает, что в детдоме она заменила малышам мать. "Дети рады любым подаркам, рады вниманию. Это очень ценно, такие моменты очень важны для них - они счастливы. Спасибо вам большое, спасибо за такие подарки из России", - сказала она.

По информации ЦПВС, с начала процесса урегулирования в Сирии проведены около 3 тыс. гуманитарных акций. Общий вес доставленного груза превысил 5 тыс. тонн. География российской гуманитарной помощи постоянно расширяется.