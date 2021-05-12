В Вене открывается выставка снимков фотокорра ТАСС Евгения Халдея "Фотограф освобождения"

ВЕНА, 12 мая. /ТАСС/. Выставка фотографий военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея (1917-1997) о начале освобождения Австрии от нацистов в 1945 году открывается во вторник в Еврейском музее Вены. Экспозиция под названием "Евгений Халдей. Фотограф освобождения" представляет уникальные снимки, сделанные во время боев за Вену и в послевоенное время.

Километры пленки и тысячи дней. Жизнь и работа фотографа Евгения Халдея Рассказываем об одном из самых знаменитых фотокорреспондентов ТАСС

Советские войска вошли на территорию Австрии весной 1945 года. Халдей в качестве официального фотокорреспондента ТАСС прибыл вместе с советскими войсками и снимал битву за Вену, которая завершилась 13 апреля. Вниманию публики представлены снимки из личного архива Евгения Халдея, которые в прошлом от него получили австрийские специалисты.

Так, уникальные кадры объединили события от уличных боев за город, разрушенных построек и убитых солдат до начала мирной жизни. На снимках запечатлены венские достопримечательности, в том числе пострадавший от огня собор Святого Стефана, парламент, площадь Хельденплац, советские солдаты и обычные горожане.

Одним из самых известных снимков Халдея об освобождении Австрии является фотография красноармейцев на фоне водруженного австрийского государственного флага на крыше ратуши Вены, в которой еще шли бои. Кроме того, в экспозиции представлены работы советского фотографа Ольги Ландер, плакаты времен расположения советской армии в Вене и рассказывается о послевоенной жизни города.

Снимки страшных сцен

"Халдей в своей работе знал, что надо фотографировать: освобождение, помощь гражданскому населению. Фотографы обычно избегали снимков ужасных сцен, трупов своих солдат и противников. Он, как хороший репортер, такие вещи тоже снимал", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС австрийский публицист и куратор выставки Эрих Кляйн, который был лично знаком с Халдеем и предоставил для экспозиции фотоснимки из личного архива мастера.

По словам Кляйна, для него были ценными все фотографии Халдея, сделанные в Вене, но особый интерес вызывали неопубликованные в советское время снимки. "Мы сейчас смотрим на эти фотографии 1945 года и создается впечатление, что ты ходишь по Вене, видишь знакомые места, но все это выглядит как на Луне или на Марсе [из-за последствий войны]", - отметил публицист.

Важность фотографий для Вены

Особую значимость фотографий для Вены подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС историк Маркус Патка, также курирующий выставку в Еврейском музее Вены. "Фотографии Евгения Халдея для нас важны в связи с тем, что они показывают другую сторону исторических событий. Многие телевизионные документальные фильмы о Второй мировой войне сегодня демонстрируют хронику нацистов. В целом с тех времен осталось не так много фотографий. Это было время бедности, нужды и войны. Люди не думали о фотографировании. Поэтому эти фотографии имеют для Вены особое историческое значение", - сказал Патка.

В частности, важно показать современному молодому поколению, что происходило во время освобождения Вены, подчеркивает специалист. "Выставка демонстрирует очень важный момент в австрийской истории - освобождение от нацистского режима. Для нас при этом важно, что мы показываем работы профессионалов еврейского происхождения: Евгения Халдея, Ольги Ландер и других", - резюмировал собеседник ТАСС.

Экспозиция в Еврейском музее Вены продолжит свою работу с 12 мая по 1 ноября.