СМИ: боевики "Талибана" взяли под контроль один из районов в афганской провинции Вардак

ТАСС, 12 мая. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) установили контроль над районом Нарх афганской провинции Вардак, расположенной в центральной части страны недалеко от столицы. Об этом во вторник сообщил телеканал 1TV со ссылкой на заявление представителя властей провинции.

В свою очередь министерство внутренних дел страны заявило о том, что сотрудники службы безопасности покинули блокпост после столкновений с боевиками, отмечает телеканал.

9 мая, телеканал TOLOnews сообщил, что представители "Талибана" объявили о трехдневном прекращении огня из-за праздника разговения Ид аль-Фитр. Боевики движения получили указание прекратить все виды наступательных операций в Афганистане.