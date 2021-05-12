{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: боевики "Талибана" взяли под контроль один из районов в афганской провинции Вардак

Сотрудники службы безопасности, по данным МВД страны, покинули блокпост после столкновений с боевиками

ТАСС, 12 мая. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) установили контроль над районом Нарх афганской провинции Вардак, расположенной в центральной части страны недалеко от столицы. Об этом во вторник сообщил телеканал 1TV со ссылкой на заявление представителя властей провинции.

В свою очередь министерство внутренних дел страны заявило о том, что сотрудники службы безопасности покинули блокпост после столкновений с боевиками, отмечает телеканал.

9 мая, телеканал TOLOnews сообщил, что представители "Талибана" объявили о трехдневном прекращении огня из-за праздника разговения Ид аль-Фитр. Боевики движения получили указание прекратить все виды наступательных операций в Афганистане.

Теги
Афганистан
Президент Колумбии объявил о введении бесплатного высшего образования для бедных
Бесплатно обучаться в университетах и государственных технических и технологических учреждениях можно будет со второго семестра 2021 года, заявил Иван Дуке
Читать полностью