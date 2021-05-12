Канада отправила два борта с медицинским оборудованием в Индию для борьбы с пандемией

ОТТАВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Канады отправило уже два борта своих ВВС в Индию с грузом различной медицинской помощи на фоне вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в этой стране. Об этом во вторник сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы продолжаем помогать другим станам, столкнувшимся с кризисной ситуацией из-за пандемии. Сегодня утром [11 мая] второй самолет ВВС Канады вылетел в Индию с грузом аппаратов ИВЛ", - сказал он. Трюдо пояснил, что человечество не сможет победить пандемию, пока необходимую помощь не получат все страны.

На прошлой неделе МИД Канады сообщил, что Оттава отправит для Нью-Дели крупную партию медицинского оборудования, в том числе 25 тыс. ампул противовирусного препарата ремдесивир, широко используемого для лечения коронавирусной инфекции, и около 350 аппаратов ИВЛ. Кроме того, через фонды ЮНИСЕФ Канада поставит в Индию 1 450 концентраторов кислорода. Доставка этих грузов будет осуществлена канадской военно-транспортной авиацией.

Ранее Канада передала $10 млн индийскому Красному Кресту на закупку необходимого медицинского оборудования и индивидуальных средств защиты, а также закрыла на 30 дней авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за повышенного риска завоза в североамериканскую страну новых штаммов коронавируса.

С конца апреля в Индии отмечается сильный рост случаев заражения новым коронавирусом.