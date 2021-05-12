Американцы выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Посольство России в США благодарит американцев, которые выражают соболезнования в связи с трагедией в казанской школе. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Facebook сообщении российского диппредставительства.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Посольство выражает искреннюю признательность американцам, выразившим соболезнования родным и близким погибших при вооруженном нападении на школу №175 г. Казань, - указывается в тексте. - Благодарны неравнодушным гражданам США за пожелания сил и крепости духа пережившим невосполнимую утрату, скорейшего выздоровления раненым, за чью жизнь сейчас сражаются врачи".

"Слова поддержки в адрес пострадавших в результате этой ужасной трагедии все желающие могут направить по адресу электронной почты: rusembusa@mid.ru", - отмечается в сообщении.

Во вторник бывший ученик казанской школы №175 устроил стрельбу в этом учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен. Нападавший задержан. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.