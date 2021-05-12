Pfizer и BioNTech запросили разрешение на применение в Британии вакцины для лиц 12-15 лет

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, подала заявку в Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA) на разрешение применения их препарата среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом во вторник вечером сообщила газета Daily Telegraph .

"Мы можем подтвердить, что компании направили запрос в MHRA о расширении использования вакцины от коронавируса консорциума Pfizer-BioNTech в Великобритании среди подростков", - приводит газета слова представителя Pfizer. При этом заместитель председателя Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации Соединенного Королевства (JCVI) Энтони Харнден заверил, что органы здравоохранения будут внимательно следить за распространением препарата в США на предмет его безопасности среди подростков прежде чем рекомендовать вакцину для применения в Великобритании.

30 апреля BioNTech и Pfizer объявили о подаче заявки в Европейское агентство лекарственных средств на разрешение использования их препарата среди подростков от 12 до 15 лет. 3 мая европейский фармрегулятор приступил к постепенной экспертизе вакцины на предмет ее возможного применения среди подростков. 11 мая Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило использование препарата компаний BioNTech и Pfizer для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет.

Учитывая ускоренный процесс проверки, проводимый MHRA, вполне вероятно, что вакцина будет одобрена задолго до конца июля - времени, когда правительство Соединенного Королевства планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса взрослого населения.