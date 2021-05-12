Власти Чукотки закупили новую технику для оленеводческого предприятия в арктическом районе

ТАСС, 12 мая. Власти Чукотки закупили новую технику на общую сумму около 50 млн рублей для работы оленеводческих хозяйств в селе Амгуэма городского округа Эгвекинот. Планируется, что она будет использоваться в весеннюю распутицу во время заготовки пантов в тундре, сообщил ТАСС начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО Сергей Давидюк.

"В удаленное село доставлены два ТРЭКОЛа, большой колесный вездеход, снегоход и аэроглиссер. Новая техника начнет работать в Амгуэмской и Конергинской тундре во время весенней распутицы, когда без мощных и проходимых машин просто не обойтись. Ее будут использовать в том числе и для срезки пантов", - сказал Давидюк.

Он добавил, что средства на приобретение новых машин выделены из окружного бюджета. Стоимость техники - порядка 50 млн рублей.

Всего на Чукотке работает 14 оленеводческих хозяйств, которые заготавливают продукцию для нужд полуострова. Поголовье оленя - около 122 тыс.

Амгуэма - село в составе Иультинского района Чукотского автономного округа. В нем проживают около 450 человек.