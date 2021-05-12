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Власти Чукотки закупили новую технику для оленеводческого предприятия в арктическом районе

Для приобретения техники из окружного бюджета выделили порядка 50 млн рублей

ТАСС, 12 мая. Власти Чукотки закупили новую технику на общую сумму около 50 млн рублей для работы оленеводческих хозяйств в селе Амгуэма городского округа Эгвекинот. Планируется, что она будет использоваться в весеннюю распутицу во время заготовки пантов в тундре, сообщил ТАСС начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО Сергей Давидюк.

"В удаленное село доставлены два ТРЭКОЛа, большой колесный вездеход, снегоход и аэроглиссер. Новая техника начнет работать в Амгуэмской и Конергинской тундре во время весенней распутицы, когда без мощных и проходимых машин просто не обойтись. Ее будут использовать в том числе и для срезки пантов", - сказал Давидюк.

Он добавил, что средства на приобретение новых машин выделены из окружного бюджета. Стоимость техники - порядка 50 млн рублей.

Всего на Чукотке работает 14 оленеводческих хозяйств, которые заготавливают продукцию для нужд полуострова. Поголовье оленя - около 122 тыс.

Амгуэма - село в составе Иультинского района Чукотского автономного округа. В нем проживают около 450 человек.

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РоссияЧукотский автономный округ
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