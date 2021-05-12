В якутском селе после вмешательства прокуратуры заработал фельдшерско-акушерский пункт

ЯКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Тасагар не был введен в эксплуатацию в установленный срок и заработал после вмешательства прокуратуры района. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Якутии.

Село Тасагар находится в Вилюйском районе Якутии, в селе проживает около 500 человек. Расстояние от райцентра Вилюйска до села Тасагар составляет 55 км.

"Прокуратура Вилюйского района проверила исполнение законодательства при реализации мероприятий национального проекта "Здравоохранение". Установлено, что в селе Тасагар Вилюйского района по государственному контракту осуществляется строительство современного фельдшерско-акушерского пункта. Срок ввода объекта установлен к 1 декабря 2020 года. Вместе с тем подрядчиком условия контракта в установленный срок не выполнены, объект в эксплуатацию не введен", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла в адрес генерального директора организации представление и возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков").

"В результате вмешательства прокуратуры виновное лицо привлечено к административной ответственности, объект введен в эксплуатацию, жителям села начато оказание медицинских услуг", - добавили в прокуратуре.