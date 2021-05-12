СМИ: тысячи людей вышли на марш памяти убитых и пропавших без вести на западе Мексики

МЕХИКО, 12 мая. /ТАСС/. Многотысячный марш памяти жертв организованной преступности прошел во вторник в Гвадалахаре, столице штата Халиско на западе Мексики. Об этом сообщила газета Milenio.

Участники шествия, в том числе студенты и представители общественных организаций, призвали власти расследовать похищение и убийство троих членов семьи Гонсалес Морено на минувшей неделе, а также установить судьбу более чем 12 тыс. пропавших без вести в регионе к настоящему времени. "Мы вновь вышли на улицы, чтобы потребовать справедливости, - заявил, обращаясь к собравшимся, ректор Гвадалахарского университета Рикардо Вильянуэва. - Мы устроили шествие, чтобы сказать, что мы не можем смириться с насилием. Больше ни одной жертвы!"

Члены семьи Гонсалес Морено - два брата и сестра - были похищены из своего дома 7 мая, предположительно, боевиками наркокартеля. Их тела были найдены 9 мая у дороги в одном из малонаселенных районов штата. Молодые люди не имели отношения к организованной преступной деятельности, сведений о возможных причинах расправы над ними обнародовано не было.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 8 апреля признал, что ситуация с тяжкими преступлениями остается сложной, несмотря на все усилия властей. В 2020 году в стране, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.