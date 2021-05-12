Бразилия подписала контракт о покупке 100 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19

"Вчера (в понедельник - прим. ТАСС) мы подписали [контракт] с Pfizer, рад сообщить, что мы приобрели еще 100 млн доз вакцины Pfizer", - сказал министр в ходе парламентских слушаний. - Полагаю, что с учетом дополнительных доз, мы можем действительно рассчитывать на то, что сможем привить все население страны, которое можно привить, до конца года", - добавил политик.

Как ожидается, предусмотренные вторым контрактом с Pfizer вакцины поступят в Бразилию до конца года: 30 млн доз в сентябре, а остальное до декабря. Поставки 100 млн доз в рамках первого контракта должны завершиться до конца третьего квартала. Ранее в апреле стало известно о переговорах правительства Бразилии с Pfizer о покупке дополнительных 100 млн доз вакцины от COVID-19 с поставкой в 2022 году.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент используются препараты компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech и Pfizer. Первые два препарата уже производятся в Бразилии из импортного сырья, изготовление вакцины от AstraZeneca в стране с использованием собственных компонентов планируется на второе полугодие. Свыше 15,3 млн человек уже привились обеими дозами вакцины, еще более 32 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (свыше 80,5 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (около 15,3 млн человек). По количеству летальных исходов (более 425 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.