В Малайзии ввели новый локдаун из-за распространения вариаций коронавируса из Индии и ЮАР

СИНГАПУР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Малайзии со среды ввели строгие социальные ограничения на фоне распространения новых вариаций коронавируса из Индии и ЮАР. "Режим ограничения на перемещение" будет действовать на всей территории страны до 7 июня.

"Мы наблюдаем рост инфицированных, а также проникновение в страну новых видов вируса, поэтому нам нужно время, что остановить динамику", - говорится в распространенном заявлении старшего министра, министра обороны Исмаила Сабри Якоба. Между тем он подчеркнул, что "нынешние ограничения будут отличаться от тех, которые действовали в стране в январе-марте".

По его словам, "экономическая деятельность в большинстве областях будет продолжена". Хотя, уточнил он, "работодатели должны обеспечить присутствие на рабочих местах не более 30% сотрудников". При этом "в период действия ограничений будут запрещены поездки между городами, районами и штатами без специального разрешения от полиции", сказал Исмаил Сабри. Кроме того, закрываются учебные заведения, за исключением детских садов.

Власти из-за резкого роста числа инфицированных с 22 января на всей территории страны ввели данный режим, на фоне улучшения ситуации он был отменен с 5 марта. Благодаря принятым мерам суточный прирост инфицированных составлял около 3 тыс. Однако, как заявил несколько дней назад генеральный директор Минздрава Хишам Абдула, согласно прогнозам, в середине месяца средний рост заболевших в сутки составит около 5 тыс. человек, а к концу мая достигнет 7 тыс.

Всего же за время пандемии в Малайзии было подтверждено почти 448 тыс. инфицированных, из которых более 1,7 тыс. умерли.