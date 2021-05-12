Гидрологи спрогнозировали подъем уровня Амура у Хабаровска до 4,5 м к концу мая

ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Гидрологи спрогнозировали подъем уровня Амура у Хабаровска до неблагоприятной отметки в 4,5 м к концу мая. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного гидрометцентра.

"При смещении снегодождевых паводков с верхнего течения рек Амур и Уссури на Амуре у г. Хабаровска к концу мая ожидается уровень воды около 450 см, затопление поймы на глубину 1,5 м, затопление дачных участков, расположенных в пойме", - говорится в сообщении.

Пока уровень воды в реке у Хабаровска 237 см, за сутки вода поднялась на 8 см. Неблагоприятной для города считается отметка в 450 см, опасной - в 600 см.

Сложная паводковая обстановка из-за вскрытия льда сложилась в Ульчском и Николаевском районе. В последнем введен режим ЧС, подтоплено около 60 домов в шести населенных пунктах, а также дворы и дороги. Из-за подтоплений началась эвакуация жителей села Чныррах - людей перевозят в другие поселения. Вода там продолжает прибывать. На территории района развернули четыре пункта временного размещения, но большинство пострадавших пока решили пожить у родственников. На месте работают спасатели, в район отправился глава региона Михаил Дегтярев.