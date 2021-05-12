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Пандемия COVID-19

Южная Корея эвакуирует своих граждан из Индии в связи с пандемией

Чартерный рейс доставил в страну 182 человека, общее число вернувшихся из Индии южнокорейцев составило 722

СЕУЛ, 12 мая. /ТАСС/. Чартерный рейс из Индии прибыл в среду в южнокорейский международный аэропорт Инчхон, доставив в страну 182 человека. Таким образом, к настоящему моменту общее число вернувшихся из Индии южнокорейцев составило 722, сообщило внешнеполитическое ведомство республики.

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Ранее были выполнены рейсы, доставившие 172 пассажира из Ченнаи, 204 из Бангалора и 164 из Нью-Дели. Все прибывающие из Индии обязаны находиться в обсерваторах в течение семи дней, даже если тест на COVID-19 отрицательный, после чего должны переехать в места проживания для дальнейшей самоизоляции.

С 24 апреля правительство Республики Корея приостановило все прямые рейсы в Индию в связи с масштабным распространением в этой стране коронавирусной инфекции. На данный момент разрешены только чартерные рейсы для вывоза южнокорейцев.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии). Устойчивый рост количества инфицированных за сутки начался в стране с 1 марта.

Теги
ИндияРеспублика КореяПандемия COVID-19
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