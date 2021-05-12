Население Хайнаня в 2020 году впервые превысило 10 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 12 мая. /ТАСС/. Население южнокитайской провинции Хайнань в 2020 году впервые в истории превысило 10 млн человек. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Согласно данным, опубликованным в правительственном докладе, за год число жителей острова увеличилось на 6,71%, до 10 081 232. Это гораздо выше постепенно снижающейся динамики по стране, которая за аналогичный период составила 0,83%.

По возрастной структуре Хайнань оказался одним из самых молодых регионов Китая: каждый пятый человек, проживающий в провинции, - это не достигший совершеннолетия гражданин в возрасте до 14 лет. Из документа следует, что доля лиц основной трудоспособной категории от 15 до 60 лет на острове превысила 65%.

Как полагают китайские экономисты, эти показатели свидетельствуют о наличии "достаточного потенциала на местном рынке труда, необходимого для успешного развития современной многоуровневой отраслевой структуры".

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.