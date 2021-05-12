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Пандемия COVID-19

Посольство РФ сообщило, что находящиеся в КНДР россияне сдали тесты на коронавирус

По данным диппредставительства, ни у кого из них не выявили COVID-19

СЕУЛ, 12 мая. /ТАСС/. Российские граждане, находящиеся в КНДР, сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщило в среду в Facebook российское посольство в Пхеньяне.

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"6 - 10 мая по предложению корейской стороны находящиеся в КНДР (Пхеньян, Чондин, Расон) российские граждане прошли тестирование на предмет наличия коронавируса", - отмечается в сообщении.

Посольство указывает, что в Пхеньяне процедура со всеми мерами предосторожности и в полном соответствии с инструкциями производителей тест-систем была организована в Тэдонганском дипломатическом клубе. "По итогам проведенных в специализированной лаборатории анализов ни у кого из соотечественников заболевание не выявлено", - подчеркивает российское диппредставительство.

В январе прошлого года народная республика ввела жесткие карантинные меры, полностью закрыв границы и изолировавшись от внешнего мира. По официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом с начала пандемии.

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КНДРРоссияПандемия COVID-19
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