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Пандемия COVID-19

Токио планирует дополнительно выделить $700 млн на вакцины для развивающихся стран

Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга планирует объявить об этом на предстоящем в начале июня онлайн-саммите по проблемам иммунизации, сообщило национальное общественное телевидение

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено дополнительно выделить $700 млн международному механизму COVAX, призванному обеспечить в глобальных масштабах более широкий доступ к вакцинам против коронавируса. Как сообщило в среду национальное общественное телевидение, премьер-министр страны Ёсихидэ Суга планирует объявить об этом на предстоящем в начале июня онлайн-саммите по проблемам иммунизации.

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Система COVAX собирается в течение нынешнего года выделить развивающимся государствам 1,8 млрд доз вакцин. Это позволит обеспечить подобными препаратами примерно 30% их населения. Однако пока для выполнения такой задачи не хватает, как отмечается, порядка $1,7 млрд. К COVAX уже присоединились 190 стран и экономик.

Ранее Токио принял решение вложить в реализацию этой программы $200 млн. В настоящее время правительство Японии вместе с представителями Глобального альянса по вакцинам и иммунизации готовит онлайн-саммит по вакцинации, который планируется провести 2 июня.

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