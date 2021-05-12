Тайвань может ужесточить ограничительные меры из-за COVID-19

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 мая. /ТАСС/. Тайвань "в ближайшие дни" может пойти на значительное ужесточение ограничительных мер, столкнувшись с самой серьезной с начала пандемии угрозой распространения COVID-19. Об этом заявил в среду глава ведомства по делам здравоохранения и социального обеспечения Чэнь Шичжун.

"В настоящее время на Тайване выявлено более двух цепочек заражений, для которых мы еще не установили источники. Сейчас мы находимся в критической ситуации, и это не шутка", - приводит слова чиновника центральной информационное агентство острова.

На этом фоне индекс Тайбэйской фондовой биржи рухнул более чем на 6%.

С начала пандемии на Тайване, который считается одной из провинций Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией, был отмечен один из самых низких в мире показателей заболеваемости COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Общее число зарегистрированных на острове случаев заражения составило 1 210, подавляющее большинство из них завозные, 12 пациентов умерли.

Однако в последние дни наметилась тенденция роста новых локальных случаев с неясными источниками. Во вторник было выявлено шесть таких случаев. В этой связи власти рассматривают возможность повышения уровня угрозы распространения инфекции со второго до третьего, что повлечет повсеместное ужесточение ограничительных мер.