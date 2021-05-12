{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: индийская вакцина Covaxin пройдет испытания на детях

По данным телеканала NDTV, в них примут участие 525 человек в возрасте от двух до 18 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /ТАСС/. Индийские эксперты рекомендовали провести клинические испытания второй и третьей фазы вакцины Covaxin разработки индийской компании Bharat Biotech на людях в возрасте от двух до 18 лет. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV со ссылкой на источники.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По их информации, такое решение было принято во вторник на заседании комитета экспертов индийской Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств. Планируется, что в испытаниях примут участие 525 человек в ряде медицинских центров в Нью-Дели, Патне, Нагпуре.

"После подробного обсуждения комитет рекомендовал провести предлагаемое клиническое исследование фаз 2 и 3 инактивированной вирионом коронавирусной вакцины в возрастной группе от двух до 18 лет при условии, что компания представит промежуточные показатели безопасности фаза 2 клинического испытания <...>, прежде чем перейдет к фазе 3 этого исследования", - приводит телеканал слова источника.

Препарат Covaxin, разработан Bharat Biotech в сотрудничестве с индийским Советом по медицинским исследования.

В Индии разрешение на использование при иммунизации получили три препарата: Covaxin, Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также российский "Спутник V", прививание которым должно начаться в ближайшее время. Пока все эти препараты допущены только для вакцинации лиц 18 лет и старше.

Теги
ИндияПандемия COVID-19
Австралийская авиакомпания покажет своим пассажирам полное лунное затмение
Qantas открыла продажу билетов на последний обзорный рейс, в котором с высоты 13 тыс. м можно увидеть редкое природное явление
Читать полностью