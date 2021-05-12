СМИ: индийская вакцина Covaxin пройдет испытания на детях

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /ТАСС/. Индийские эксперты рекомендовали провести клинические испытания второй и третьей фазы вакцины Covaxin разработки индийской компании Bharat Biotech на людях в возрасте от двух до 18 лет. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По их информации, такое решение было принято во вторник на заседании комитета экспертов индийской Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств. Планируется, что в испытаниях примут участие 525 человек в ряде медицинских центров в Нью-Дели, Патне, Нагпуре.

"После подробного обсуждения комитет рекомендовал провести предлагаемое клиническое исследование фаз 2 и 3 инактивированной вирионом коронавирусной вакцины в возрастной группе от двух до 18 лет при условии, что компания представит промежуточные показатели безопасности фаза 2 клинического испытания <...>, прежде чем перейдет к фазе 3 этого исследования", - приводит телеканал слова источника.

Препарат Covaxin, разработан Bharat Biotech в сотрудничестве с индийским Советом по медицинским исследования.

В Индии разрешение на использование при иммунизации получили три препарата: Covaxin, Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также российский "Спутник V", прививание которым должно начаться в ближайшее время. Пока все эти препараты допущены только для вакцинации лиц 18 лет и старше.