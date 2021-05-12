В центрах "Мои документы" в Москве открылась выставка о столичных праздниках и фестивалях

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Совместная выставка Главархива и центров "Мои документы", посвященная московским праздникам и фестивалям, открылась на портале "Я дома" и в 24 центрах госуслуг в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного Главархива.

"Центры госуслуг и Главархив представили москвичам новый тематический блок выставки культурно-просветительского проекта "Москва - с заботой об истории". Теперь жители могут узнать о праздничной жизни столицы: первомайских демонстрациях, торжественных парадах и фестивалях. Стенды выставки размещены в 24 центрах "Мои Документы", а также на портале комплекса социального развития "Я дома", - сказали в пресс-службе.

На выставке можно найти ответ на вопрос - кто впервые вышел на демонстрацию 1 мая. Об этом можно узнать на в разделе "Это интересно".

"Раздел "Цифры и факты" отражает масштабы московских праздников и фестивалей. Там представлена численность посетителей и участников мероприятий в советские годы и в современной России. Например, в 2018 году Московский международный фестиваль "Круг света" отметили в Книге рекордов Гиннесса за самое большое число одновременно зажженных горелок (162 штуки) и самую большую проекцию на водную поверхность (3 099,24 кв. м.)", - рассказал собеседник агентства.

В основе экспозиции лежат материалы, собранные в ходе проекта "Москва - с заботой об истории". Это письма и фотографии, медали и награды, предметы быта и гардероба военных лет, которые жители передали на хранение в Главархив через центры госуслуг. В апреле проект отметил свою вторую годовщину. За это время было собрано почти 9 тыс. уникальных артефактов.

"В ближайшее время Главархив начнет принимать фотопленки из семейных архивов москвичей с советского времени до 2000-х годов. С согласия авторов фотографии будут оцифрованы и представлены на выставках и в образовательных проектах", - добавили в пресс-службе.