Власти Камчатки направили 298 млн рублей на строительство соцобъектов в удаленных районах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Более 70 социальных объектов на общую сумму в 298 млн рублей строится в удаленных районах Камчатки в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе", сообщается в среду на сайте краевого правительства.

"В Камчатском крае продолжается реализация губернаторского проекта "Решаем вместе", в рамках которого в 71 населенном пункте строится 75 социально значимых объектов на общую сумму 298,3 млн рублей краевых средств", - говорится в сообщении.

В числе возводимых социальных объектов 16 открытых спортивных площадок, 26 мест для отдыха жителей, девять детских игровых площадок, шесть скверов и парков, четыре хоккейных коробки, три футбольных поля, один остановочный павильон, десять мест для сбора мусора, в том числе и в самых удаленных районах края. Объекты проекта, курируемого главой региона Владимиром Солодовым, определяли местные жители в течение 2020 года.