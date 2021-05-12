Более 680 тыс. туристов посетили курорты Кубани в майские праздники

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края приняли с 1 по 11 мая более 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Заполняемость отелей в среднем составила около 80%, сообщил в среду ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее регион планировал принять на майские праздники порядка 600 тыс. туристов, по состоянию на середину апреля курорты были забронированы более чем на 80%.

"Высокий курортный сезон на Кубани стартовал 1 мая, за первые 10 дней в Краснодарском крае отдохнули более 680 тысяч человек. Это на 20% больше, чем в 2019 году. Традиционно самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что наибольшим спросом пользовались отели категории 4-5 звезд, эта тенденция, по его словам, сохранится на протяжении всего лета - отели, работающие по системе "все включено", уже забронированы практически на 100%.

Заполняемость отелей на Черноморском побережье достигла 80%, на Азовском - 43%, в степной и предгорной зонах - 58%.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.