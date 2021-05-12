Над Черным морем у побережья Краснодарского края прогнозируют смерчи

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Угроза возникновения смерчей над морем, а также подъема уровня воды на реках сохраняется в Краснодарском крае. Об этом в среду сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

"На территории Краснодарского края по информации краснодарского Гидрометцентра, действуют штормовые предупреждения, связанные с комплексом неблагоприятных явлений, формированием смерчей над морем. На реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением отметок неблагоприятных явлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за выпадения осадков в Крымском районе наблюдается подъем уровня воды. Так, в хуторе Новоукраинском подтоплено 12 придомовых участков. Для наблюдения за уровнем рек выставлены дополнительные посты наблюдения.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю перевели в режим повышенной готовности, развернут оперативный штаб. Кроме того, в готовность привели аэромобильную группировку краевого управления МЧС России в составе 100 человек и 25 единиц техники, в том числе 7 плавсредств. Для мониторинга за ситуацией в регионе спасатели используют современные информационные ресурсы, в том числе космический мониторинг.