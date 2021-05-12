В Хабаровском крае закрыли на карантин поселок из-за вспышки коронавируса

ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае закрыли на карантин поселок Алонка Верхнебуреинского района из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Врио губернатора Хабаровского края ввел с сегодняшнего дня карантин в поселке Алонка, Верхнебуреинского района. Соответствующий документ Михаил Дегтярев подписал накануне по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора. Мера носит профилактический характер. В населенном пункте повышена угроза распространения COVID-19, поэтому сейчас временно въезд в село и выезд из него запрещены. В населенном пункте уже проводится массовая дезинфекция, действуют строгий масочный режим и социальное дистанцирование", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на руководителя краевого управления Роспотребнадзора Татьяну Зайцеву сообщается, что очаг заболевания зафиксировали в одной из семей, где заболели сразу шесть человек. С помощью тестирования методом ПЦР выявлено 26 граждан с положительным результатом на COVID-19. Среди них большинство переносят заболевание в бессимптомной форме. Обследовано 215 из 290 жителей поселения. "Установлены все жители, которые были в контакте с теми, у кого подтвердился коронавирус. Они под наблюдением. Цепочки контактов разорваны. Среди заболевших есть как дети, так и взрослые разных возрастов. Тяжелых форм проявления инфекции нет", - приводятся в сообщении слова Зайцевой.

Министр здравоохранения края Юрий Бойченко сообщил, что в Алонку дополнительно направят экспресс-тесты на коронавирус. Минздрав края развернул дополнительно 24 койки для лечения больных COVID-19 в больницах Верхнебуреинского района и Комсомольска-на-Амуре.

Вакцинация в селах

В регионе продолжается вакцинация населения. Первый компонент вакцины от коронавируса в крае получили свыше 91,6 тыс. человек, почти 62,8 тыс. жителей края полностью закончили вакцинацию. "Мы вышли на темпы вакцинации около 1,5 тысячи вакцинированных в сутки. Во всех районах вакцина есть, развернуты как стационарные пункты вакцинации, так используются и выездные формы", - приводятся слова Бойченко.

Зампред краевого правительства Евгений Никонов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом поручил увеличить количество бригад вакцинации. В первую очередь они будут направлены в села Хабаровского района, где отмечаются самые медленные темпы вакцинации. Район территориально сильно разбросан, поэтому врачам нужна поддержка. "Нам уже на этой неделе необходимо сформировать из студентов ДВГМУ и медицинского колледжа, а также из специалистов Института повышения квалификации сотрудников здравоохранения 15-20 бригад вакцинации и направить их по селам Хабаровского района, помочь нашим медицинским работникам. Люди вакцинироваться хотят. Мы должны обеспечить им такую возможность, в том числе в выходные дни", - сказал Никонов.

За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Ежедневный прирост сохраняется на уровне 20 - 25 случаев. Всего с начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заразились почти 52 тыс. человек, 390 умерли. В больницах региона развернуто 469 коек, их загруженность составляет 80%.