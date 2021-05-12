Филиал парка "Патриот" планируют открыть в новосибирском музее ретротехники

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" планируется открыть в новосибирском музее ретро-техники "Галерея времени", где представлены около 60 образцов советского и дореволюционного автопрома. Сейчас региональные власти ведут переговоры о передаче военной техники с Минобороны России, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

"Галерея времени" - это не только музей ретроавтомобилей и музей СССР, <...> но и предполагаемый филиал-площадка парка "Патриот". Так как Министерство обороны передает военную технику, нам бы хотелось, [чтобы она разместилась] и на открытой, и на закрытой площадках ретромузея, а посещение сделать таким же, как и для любой музейной экспозиции с проведением организованных экскурсий", - сказала Ярославцева, не уточнив сроков открытия.

Министр пояснила, что сейчас региональные власти ведут переговоры о передаче военной техники с Минобороны России. Она добавила, что руководству музея также планируется оказать господдержку в части компенсации затрат на коммунальные услуги.

В музее "Галерея времени", созданном по инициативе региональной общественной организации "Клуб любителей старинной автомототехники "Ретротехника" и открывшемся в сентябре прошлого года, представлены почти все знаковые машины российского автопрома, 20 из них сотрудники музея восстановили сами в реставрационной мастерской, которая оборудована в здании музея. Один из экспонатов - автомобиль марки "Руссо-Балт" 1909 года выпуска, аналог которой находился в гараже у Николая II - единственный за Уралом.

Ранее директор по развитию музея Юрий Козлан сообщал ТАСС, что в дальнейшем в одном из помещений музея планируется организовать ретрокинотеатр на 50 зрительских мест, где на старой кинопленке посетителям будут показывать советскую классику. Также в планах руководства музея строительство стеклянного выставочного павильона на 3 тыс. кв. м, куда поместится часть уличной экспозиции.

О парке "Патриот"

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники. В регионах РФ создаются аналоги парка.