Мишустин поздравил медсестер с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, поздравил медицинских сестер с их профессиональным праздником.

"Сегодня в России отмечается Международный день медицинской сестры. Хочу сказать наши поздравления всем представителям этой непростой, но крайне нужной профессии", - сказал премьер. Он еще раз поблагодарил всех, кто заботится о здоровье людей, помогает им в эти сложные моменты. "Спасибо за преданность делу", - подытожил он.