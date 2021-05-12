Во Владивосток впервые прибыла выставка вещей русских царей из кремлевских музеев

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Выставка из 80 предметов "Романовы. От царя до императора. Из собрания Музеев Московского Кремля" впервые прибыла во Владивосток. Среди экспонатов есть особенно хрупкие и чувствительные к влиянию среды, которые редко покидают Москву, рассказали ТАСС кураторы выставки.

По их информации, в экспозицию вошли вещи, принадлежавшие государям династии Романовых: Михаилу Федоровичу, Алексею Михайловичу и Петру I. "Здесь невозможно выделить одну особо ценную вещь. Из предметов, которые не часто покидают пределы Кремля из-за своей хрупкости и чувствительности ко всякого рода переменам, можно назвать драгоценные ткани", - рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник сектора зарубежного искусства "Оружейной палаты" Музеев Московского Кремля Ирина Горбатова.

В частности, на выставке будет представлено царское платно - это парадное облачение, принадлежавшее Петру I, а также уникальное оружие, традиционные доспехи и многое другое. Кроме того, во Владивосток доставлен комплекс трофеев Полтавской битвы 1709 года, благодаря победе в которой Россия вышла к Балтийскому морю и стала империей. Среди экспонатов есть группа "наградных вещей", которые передавались в дар отличившимся воинам, поскольку до Петра I в России орденской системы в традиционном понимании не существовало.

Как пояснила Анна Щербакова - ученый секретарь Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева, где пройдет выставка, это уже третья экспозиция, которую приморский музей проводит в партнерстве с музеями Московского Кремля. Владивосток уже принимал выставку орденов от царских до современных, а также экспозицию, рассказывающую об основных этапах присоединения земель к России в рамках проекта "Карта России. Вехи истории". Для подобных выставок проект разрабатывается обычно на протяжении от года до двух лет.

"Наши залы оборудованы для приема коллекций подобного статуса, есть соответствующая система безопасности, экспозиционное оборудование, предназначенное для демонстрации предметов такого качества и уровня. Сейчас над монтажом выставки работают четверо специалистов музеев Московского Кремля и еще четверо сотрудников Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева. А на протяжении полутора лет, пока готовилась выставка, число занятых в этой работе людей было в несколько раз больше", - рассказала Щербакова.

Выставка открывается 18 мая и продлится до сентября. Проект стал первым в этом году мероприятием из культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) 2021 года. Всего на выставку привезено 80 предметов.