Жалоба издания Meduza на включение в перечень СМИ-иноагентов поступила в суд Москвы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Жалоба интернет-издания Meduza, зарегистрированного в Латвии, на включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, поступила в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Иск "Медузы" с требованием отмены решения о включении в список СМИ-иноагентов поступил в суд. Дата рассмотрения будет назначена позднее", - сказали в суде.

Истец считает неправомерным вмешательством в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом, так как редакция в своей политике независима от спонсоров и то, что РФ вышла за пределы своей юрисдикции при включении издания в перечень иноагентов.

В конце апреля Минюст сообщил о включении изданий Meduza и "Первое антикоррупционное СМИ" в перечень СМИ, выполняющих функцию иноагента.