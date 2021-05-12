Николай Патрушев возложил цветы к мемориалу защитникам Заполярья в Мурманске

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду, 12 мая, прибыл в Мурманск. Он начал рабочую поездку с того, что возложил цветы и венок к памятнику Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

В возложении также приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан, командующий Северным флотом Александр Моисеев. Участники церемонии почтили память защитников Заполярья минутой молчания.

Помимо этого в Мурманске Патрушев проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. Как ранее сообщали в пресс-службе аппарата Совбеза, "основное внимание планируется уделить дополнительным мерам по профилактике распространения экстремистских и террористических проявлений".

В совещании примут участие полпред, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

О памятнике

Мемориальный комплекс Защитникам Советского Заполярья возведен в октябре 1974 года, к 30-летию разгрома вражеских войск в Заполярье. Изначально предполагалось установить его на центральной площади Мурманска, но затем для этого была выбрана сопка Зеленый Мыс, которая возвышается над городом и Кольским заливом на 173 метра.

Мемориал, который в народе получил название "Алеша", входит в число самых масштабных памятников в России. Его высота составляет 42 метра.

Кроме самого памятника в мемориальный комплекс в Мурманске входят Вечный огонь и Аллея городов-героев. Рядом трехгранная пирамида, она символизирует боевое знамя, склоненное в знак скорби по павшим бойцам.