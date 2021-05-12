Эрдоган выразил Путину глубокие соболезнования в связи с трагедией в Казани

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным глубокие соболезнования в связи с трагедией в казанской школе, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, 23 пострадавших находятся в больницах. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

Все погибшие накануне были опознаны. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.