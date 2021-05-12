Глава Петербурга поручил принять Концепцию развития культуры до 2035 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в ближайшее время принять Концепцию развития культуры города на период до 2035 года. Об этом сообщил в среду губернатор Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания.

"Эффективное взаимодействие власти и культуры обеспечит новый Совет по культуре при губернаторе. Ближайшая задача - согласовать и принять концепцию развития культуры Санкт-Петербурга до 2035 года", - сказал Беглов.

Губернатор заявил, что город продолжит помогать центрам современного искусства, а до конца года в Петербурге будет создан новый государственный сервис для кинопроизводителей и съемочных групп, работающий по принципу единого окна. Он также отметил важность внимания к внебюджетной культуре. По его словам, в Петербурге этот сектор заметно вырос за последние годы, и ему нужны новые стимулы и формы поддержки.

Беглов напомнил, что сфера культуры вошла в число наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса. "Ее выпавшие доходы превысили 2 млрд рублей", - добавил он. Глава Петербурга указал на то, что городские власти не стали снижать госзадание для театров и концертных организаций, что позволило сохранить среднюю зарплату по отрасли и творческие коллективы. Кроме того, субсидии негосударственным театрам в пандемию были увеличены на 41%.

Городским властям, по словам Беглова, в прошлом году удалось реализовать все планы города по укреплению материальной базы культуры. После многолетнего строительства введено новое здание детской музыкальной школы в Приморском районе, новые помещения получили Музей обороны и блокады Ленинграда, Театр Дождей, Академический русский оркестр имени Василия Андреева. В настоящее время завершается приспособление под современное использование основного здания Центральной городской библиотеки им. В. В. Маяковского.