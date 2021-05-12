Врио главы Пензенской области предложил ввести поручительства при приобретении оружия

ПЕНЗА, 12 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил ввести систему поручительства при приобретении оружия в связи с происшествием в школе Казани. Предложения по изменению федерального законодательства будут направлены в Совет Федерации, сообщил Мельниченко в среду на оперативном совещании в правительстве региона.

"Я общался с коллегами из Совета Федерации, они готовят комплексные предложения в части усиления законодательства за оборотом оружия. Мы должны от Пензенской области подготовить предложения. <…> Имеет смысл ввести систему поручительства при приобретении оружия - не менее двух человек, которые владеют оружием не менее 10 лет, должны дать поручительство в отношении лица, которое приобретает оружие", - отметил Мельниченко.

Врио губернатора также предложил ужесточить систему контроля за массовой покупкой боеприпасов, подключив к этой работе Росгвардию и полицию. По словам Мельниченко, также необходимо увеличивать возраст, с которого разрешается приобретение оружия.

"Сейчас это 18 лет, вполне нормально разрешать с 23 - 25 лет. Если человек приобретает оружие до 35 лет, он должен отслужить в вооруженных силах, после 35 лет эти ограничения можно снимать. Статистика показывает, что подобные расстрелы совершают люди, не достигшие 30 лет", - добавил он.

Мельниченко также поручил профильным ведомствам проверить систему охраны в учреждениях, где находятся дети. Также проверки пройдут в частных охранных агентствах, сотрудники которых работают в учреждениях.