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Госдума приняла закон о праве сотрудников ФСИН объявлять предостережение заключенным

Осужденного, которому было объявлено предостережение, при неисполнении требований предлагается привлекать к ответственности в соответствии с законодательством

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении депутатский законопроект, наделяющий сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) правом объявлять официальное предостережение заключенным.

"Сотрудники УИС для исполнения возложенных на них обязанностей имеют право объявлять лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов, а также прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - говорится в тексте закона.

При неисполнении этих требований осужденного, которому было объявлено предостережение, предлагается привлекать к ответственности в соответствии с законодательством.

Как пояснял ранее глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, инициатива призвана устранить правовую коллизию, когда органы УИС наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и ФСБ являются субъектами профилактики правонарушений, но необходимых полномочий по применению данной меры воздействия в отличие от указанных ведомств не имеют. Получив предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или продолжения антиобщественного поведения, многие потенциальные правонарушители могут отказаться от своих намерений, отмечал глава комитета.

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РоссияПискарев, Василий Иванович
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