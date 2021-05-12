Госдума ввела правило об указании аварийности дома в ЕГРН

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о включении сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В ЕГРН теперь будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным, сведения о непригодных для проживания квартирах и жилых домах.

Для этого вводится обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, принимающих решения о признании многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания, направлять сведения о таких решениях в Росреестр. В свою очередь Росреестр будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам любых лиц.

"Любой гражданин при покупке квартиры сможет запросить выписку из ЕГРН и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "это решение, с одной стороны, упрощает для граждан процедуры, связанные с покупкой или продажей недвижимости, с другой - защищает их права".

Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года. При этом сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр компетентными органами до 1 июля 2022 года.