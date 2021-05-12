Навальный не примет участия в суде по жалобе на отказ возбудить дело на сотрудников ФСБ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Алексей Навальный не намерен лично участвовать в заседании суда по жалобе на решение нижестоящей инстанции о признании законным отказа Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбудить дело в отношении сотрудников ФСБ по заявлению юристов ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) после госпитализации Навального в прошлом году.

"В заседании суда по жалобе, которое запланировано на 18 мая, Навальный участвовать не хочет. Его представители принесли заявление в суд о том, чтобы жалоба была рассмотрена без его участия", - сообщили ТАСС в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, который и будет рассматривать жалобу. Таким образом, Навальный не будет доставлен в суд, а также не будет участвовать по видеосвязи из колонии. "Будут присутствовать только его представители", - подчеркнули в суде.

В конце марта 235-й гарнизонный военный суд Москвы отклонил жалобу на отказ ГВСУ СК РФ возбудить дело по заявлению юристов ФБК. В решении судьи подчеркивается, что военный следователь действовал по закону, когда рассмотрел заявление представителя Навального не как сообщение о преступлении, а как заявление, ввиду того, что "конкретных данных об обстоятельствах преступления, вопреки доводам заявителя, его заявление не содержало". И, как отметил судья, на этом основании следователь принял обоснованное решение отказать в проведении доследственной проверки.

Ранее юрист Владлен Лось обратился в ГВСУ с требованием возбудить уголовное дело в отношении вероятных сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинил в своем отравлении.