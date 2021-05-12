Власти Татарстана обещали сделать все, чтобы произошедшая в Казани трагедия не повторилась

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана сделают все возможное, чтобы трагедия, произошедшая в Казани, не повторилась. Об этом сообщил в среду президент республики Рустам Минниханов в поздравлении по случаю праздника Ураза-байрам.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"От всей души поздравляю вас с окончанием поста и благословенным праздником воздаяния Ид аль-Фитр - Ураза-байрам! К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Убежден, что эта трагедия еще больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось," - цитирует пресс-служба Минниханова.

Уточняется, что мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых.

Мусульманский праздник Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан) начинают отмечать в этом году с заходом солнца 12 мая и продолжают в течение дня 13 мая.