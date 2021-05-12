{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани

Власти Татарстана обещали сделать все, чтобы произошедшая в Казани трагедия не повторилась

Президент республики Рустам Минниханов в поздравлении по случаю праздника Ураза-байрам заявил, что последние дни Рамазана были омрачены чудовищным преступлением

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана сделают все возможное, чтобы трагедия, произошедшая в Казани, не повторилась. Об этом сообщил в среду президент республики Рустам Минниханов в поздравлении по случаю праздника Ураза-байрам.

На эту тему
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани

"От всей души поздравляю вас с окончанием поста и благословенным праздником воздаяния Ид аль-Фитр - Ураза-байрам! К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Убежден, что эта трагедия еще больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось," - цитирует пресс-служба Минниханова.

Уточняется, что мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых.

Мусульманский праздник Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан) начинают отмечать в этом году с заходом солнца 12 мая и продолжают в течение дня 13 мая.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
Детский центр "Орленок" начнет работу с 1 июня
Смена пройдет в августе при стопроцентной заполняемости
Читать полностью