Фальков: не менее 100 вузов из регионов РФ станут участниками программы "Приоритет-2030"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Порядка 100 региональных вузов станут участниками программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", заявил в среду глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам выступления премьер-министра Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

Ранее Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме заявил, что программа будет запущена до конца мая.

"Ее [программы] особенность состоит в том, что у нее длинный горизонт планирования - до 2030 года. В ней будут участвовать больше 100 вузов, это впервые за 20-летнюю историю, и не менее 100 из них будут из регионов. То есть ее фокус - региональные вузы", - сообщил Фальков.

Министр пояснил, что проект подразумевает поддержку программ развития вузов по основным направлениям, создание новых лабораторий, поддержку ключевых научных исследований, молодежи, которая будет оставаться в университетах, трансформацию системы управления, материально-технической базы и т. д.

"У нее будет две задачи, что очень важно: первая - дать возможность сохранить динамику развития вузам-лидерам, второе - сократить разрыв между теми вузами, которые уже лидеры, и теми, которые хотели бы стать лидерами, соответственно, дать возможность и шанс реализоваться тем, кто ранее в программах не участвовал. Вторая цель для нас более приоритетная и не менее важная, чем первая", - добавил Фальков.

О программе

Правительство России в начале года одобрило проведение в 2021-2030 годах программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая направлена на поддержку вузов. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. С 2021 года по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей.