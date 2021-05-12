Дума одобрила во II чтении возможность получения нескольких квалификаций в ходе обучения

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий изменение подходов к стандартам профобразования и возможность получения нескольких квалификаций в рамках обучения.

Согласно документу, федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) смогут разрабатываться не только по профессиям и специальностям, но и по укрупненным группам, в том числе по областям профессиональной деятельности. При этом образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в части профессиональных компетенций будут разрабатываться на основе профстандартов.

"Образовательные программы в части профессиональных компетенций будут разрабатываться на основе профстандартов, они могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям подготовки", - пояснила в беседе с ТАСС зампред комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. Таким образом, законопроект предусматривает возможность получения обучающимися нескольких квалификаций в рамках обучения.

Документ также обязывает вузы разрабатывать образовательные программы только в соответствии с ФГОС.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по образованию и науке также одобрил поправку, касающуюся порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Такой порядок будет устанавливаться правительством РФ, а не Минобрнауки по согласованию с Минпросвещения.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Основные профессиональные образовательные программы необходимо привести в соответствие с законом не позднее 1 сентября 2022 года.