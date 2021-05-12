Япония запретила въезд иностранцев из Индии, Непала и Пакистана

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение полностью запретить въезд в страну иностранцев, включая обладателей долгосрочных виз, из Индии, Непала и Пакистана в связи с ухудшением ситуации с распространением нового коронавируса в регионе. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo .

Телеканал NHK ранее в среду информировал о намерении правительства Японии ввести такой запрет. По данным телеканала, речь идет об иностранцах, которые побывали в одной из указанных стран в течение двух недель до вылета в Японию. Соответствующее решение может вступить в силу уже 14 мая. Между тем ранее при тестировании в карантинных учреждениях японских аэропортов инфицирование индийским штаммом коронавируса было выявлено у 66 человек.

7 мая японские власти ужесточили правила въезда из Индии, Непала и Пакистана, обязав прибывающих находиться в специализированных карантинных учреждениях на протяжении шести суток в дополнение к обязательному двухнедельному сроку самоизоляции. В настоящее время власти Японии изолируют на три дня в карантинных учреждениях прибывающих из 35 стран и регионов, включая Австралию, Великобританию, Италию, Францию и Германию. На них также распространяется общее требование двухнедельного карантина.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря прошлого года. В страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один анализ необходимо сдать в аэропорту после прилета. Затем приехавшие из-за границы обязаны будут пройти дома двухнедельный карантин.

С конца апреля в Индии отмечается сильный рост случаев заражения новым коронавирусом. За минувшие сутки индийские власти зарегистрировали 348 421 новый случай инфицирования, число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 23 340 938. Количество летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4 205 и составило 254 197.